Cancro (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il tuo animale simbolo è il granchio, ma propongo di adottare temporaneamente il tardigrado. Si tratta di una minuscola creatura con otto zampe che è tra le più resistenti del pianeta. Può vivere ovunque, dalle cime delle montagne alle foreste... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il tuo animale simbolo è il granchio, ma propongo di adottare temporaneamente il tardigrado. Si tratta di una minuscola creatura con otto zampe che è tra le più resistenti del pianeta. Può vivere ovunque, dalle cime delle montagne alle foreste... Leggi

Advertising

Agenzia_Ansa : Alessandro Baricco è stato sottoposto oggi al trapianto di cellule staminali. L'intervento, eseguito all'Istituto p… - trajanshaka : RT @ChanceGardiner: Dr. Afzal Niaz, cardiologo, 8.017 citazioni scientifiche: AVVISO PER TUTTI I MEDICI E GLI SCIENZIATI: Sto osservando… - MarceVann : RT @ChanceGardiner: Dr. Afzal Niaz, cardiologo, 8.017 citazioni scientifiche: AVVISO PER TUTTI I MEDICI E GLI SCIENZIATI: Sto osservando… - grecale66 : RT @ChanceGardiner: Dr. Afzal Niaz, cardiologo, 8.017 citazioni scientifiche: AVVISO PER TUTTI I MEDICI E GLI SCIENZIATI: Sto osservando… - brutaleo : RT @ChanceGardiner: Dr. Afzal Niaz, cardiologo, 8.017 citazioni scientifiche: AVVISO PER TUTTI I MEDICI E GLI SCIENZIATI: Sto osservando… -