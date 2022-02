Calciomercato Juventus, prende piede la pista Zaniolo: ecco le contropartite (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Juventus vuole portare a casa Zaniolo; la società bianconera ha in mentre di proporre uno scambio alla Roma per favorire la trattativa. Zaniolo non ha ancora rinnovato il contratto con la Roma e la trattativa sembra piuttosto lunga; la Juventus sta pensando di affondare il colpo con una proposta economica più una contropartita tecnica che potrebbe interessare i giallorossi. Andiamo a vedere di chi si tratta. Getty ImagesLe parole di Thiago Pinto, il general manager della Roma, non chiudono le porte ad una cessione di Zaniolo; il talento azzurro è uno dei giocatori più importanti per la rosa di Mourinho a cui non farebbe piacere l’addio del classe 1999. Sara Croce, si vede tutto: si presenta in tv così, l’occhio cade proprio lì La Juventus, non è un mistero, è sempre stata ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lavuole portare a casa; la società bianconera ha in mentre di proporre uno scambio alla Roma per favorire la trattativa.non ha ancora rinnovato il contratto con la Roma e la trattativa sembra piuttosto lunga; lasta pensando di affondare il colpo con una proposta economica più una contropartita tecnica che potrebbe interessare i giallorossi. Andiamo a vedere di chi si tratta. Getty ImagesLe parole di Thiago Pinto, il general manager della Roma, non chiudono le porte ad una cessione di; il talento azzurro è uno dei giocatori più importanti per la rosa di Mourinho a cui non farebbe piacere l’addio del classe 1999. Sara Croce, si vede tutto: si presenta in tv così, l’occhio cade proprio lì La, non è un mistero, è sempre stata ...

