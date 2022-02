Cagliari, Aresti: «Pronto per un altro anno di battaglie» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il portiere del Cagliari Simone Aresti ha rinnovato con i rossoblù fino al 2023: ecco le sue dichiarazioni dopo la firma Simone Aresti ha rinnovato con il Cagliari fino al 2023, ecco le sue prime parole dopo la firma sul contratto con i rossoblù. DICHIARAZIONI – «Un altro anno di battaglie con la mia terra, con la mia squadra. Grazie Cagliari». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il portiere delSimoneha rinnovato con i rossoblù fino al 2023: ecco le sue dichiarazioni dopo la firma Simoneha rinnovato con ilfino al 2023, ecco le sue prime parole dopo la firma sul contratto con i rossoblù. DICHIARAZIONI – «Undicon la mia terra, con la mia squadra. Grazie». L'articolo proviene da Calcio News 24.

