Bonus acqua potabile, via alle comunicazioni delle spese sostenute nel 2021 - GUIDA (Di giovedì 3 febbraio 2022) Operativo il “ Bonus acqua potabile ”, il credito d’imposta del 50% riconosciuto per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 3 febbraio 2022) Operativo il “”, il credito d’imposta del 50% riconosciuto per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’da bere, introdotto dalla Legge di Bilancio...

Advertising

infoiteconomia : Bonus acqua potabile, aperto il canale per l'invio delle domande. Scadenza il 28 febbraio - infoiteconomia : Bonus acqua potabile, al via le domande: come richiederlo, la scadenza - PolicoRobot : RT @egidio_gialdini: Città di POLICORO EGRIB, ha pubblicato il nuovo Bando “Bonus Idrico Integrativo”, rivolto ai nuclei familiari in disag… - egidio_gialdini : Città di POLICORO EGRIB, ha pubblicato il nuovo Bando “Bonus Idrico Integrativo”, rivolto ai nuclei familiari in di… - Taekookie_mochi : Bonus biciclette,monopattini ,infissi,dell'acqua potabile ecc.. La mia salute mentale che aspetta il suo bonus: -