Bergamo e Brescia Una sfida capitale

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Una scelta fatta nell’emergenza, sull’onda dell’emozione e della vicinanza ai territori colpiti più di chiunque dalla prima - drammatica - ondata del Covid. Ail compito di trasformarla in una, un’occasione per cambiare le cose. Una partita di «futuro e rilancio» come ha detto il sindaco Giorgio Gori alla presentazione del dossier dellaitaliana della cultura 2023. Attenzione,al singolare, e fa la differenza: è un percorso che si fa insieme, non la somma di due cammini distinti.