Auto | se i soldi del PNRR vanno ai francesi

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Le recenti dichiarazioni del capo di Stellantis hanno sottolineato gli alti costi di produzione in Italia, nonostante i bassi stipendi dei lavoratori. Intanto, il gruppo nato dalla fusione di Fca e dal colosso d’Oltralpe Psa punta su sovvenzioni pubbliche per le «gigafactory», fondamentali per i nuovi motori elettrici. Ma non sarà solo l’economia del nostro Paese a beneficiarne... Cambiano gli attori ma la trama è sempre la stessa: che si chiami Fiat, Fca o Stellantis, il protagonista dell’industriamobilistica nazionale alla fine si presenta al governo di turno battendo cassa. I suoi top manager spiegano che la situazione è difficile, che gli investimenti necessari per uscirne sono colossali e, insomma, senza idello Stato non ce la si fa. Sullo sfondo, il coro dei sindacati ammonisce: sono in pericolo migliaia di posti di lavoro! Così il ...