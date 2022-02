Anziana sola e senza soldi chiede aiuto al 112 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – Nel pomeriggio di ieri, una donna di 86 anni, vedova e con relazioni deteriorate da tempo con i parenti prossimi, rimasta senza soldi dopo aver sostenuto il pagamento di alcune utenze domestiche, ha chiamato il 112 chiedendo aiuto perché non aveva più nulla da mangiare. L’operatore della Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Roma, compreso il reale stato di indigenza e le difficoltà della signora, ha inviato sul posto una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese. I militari si sono fatti carico delle istanze dell’Anziana ed hanno preso contatti diretti con il parroco della chiesa dei Santi Aquila e Priscilla, ove è attivo un banco alimentare, prelevando generi alimentari e di prima necessità che hanno, poi, recapitato alla donna. Lo scrive in una nota il Comando ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – Nel pomeriggio di ieri, una donna di 86 anni, vedova e con relazioni deteriorate da tempo con i parenti prossimi, rimastadopo aver sostenuto il pagamento di alcune utenze domestiche, ha chiamato il 112ndoperché non aveva più nulla da mangiare. L’operatore della Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Roma, compreso il reale stato di indigenza e le difficoltà della signora, ha inviato sul posto una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese. I militari si sono fatti carico delle istanze dell’ed hanno preso contatti diretti con il parroco della chiesa dei Santi Aquila e Priscilla, ove è attivo un banco alimentare, prelevando generi alimentari e di prima necessità che hanno, poi, recapitato alla donna. Lo scrive in una nota il Comando ...

