Amadeus rompe il silenzio sui tormentoni del Fantasanremo: "Mi fanno dire cose che non conosco" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Anche il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, è stato coinvolto inconsapevolmente nel gioco del Fantasanremo, che da qualche anno spopola sui social. Alla fine il direttore artistico della kermesse musicale si è preso un attimo per commentare la situazione e durante l'ultima conferenza stampa ha ammesso di non sapere affatto di cosa si tratta. Papalina e gli altri tormentoni legati al Fantasanremo: il commento di Amadeus Questa sera andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo e il pubblico potrà ascoltate nuovamente tutti gli artisti in gara. Se c'è però un dettaglio che ha attirato moltissimo l'attenzione, al di là delle esibizioni dei big, sono i tormentoni che hanno animato quest'edizione e che hanno visto protagonista, seppur inconsapevole, ...

