Alex Zanardi migliora nel centro iperbarico a Ravenna

Novità con il sorriso. La notizia la riporta il Corriere di Romagna e la riprende l'Ansa: Alex Zanardi ha terminato il primo ciclo del percorso di cura al centro iperbarico di Ravenna. Il campione emiliano, infatti, è stato impegnato per tutto il mese di gennaio in terapie volte al suo recupero dopo l'incidente del 19 giugno 2020 quando si scontrò contro un camion con la sua handbike in territorio senese. C'è ottimismo circa il percorso riabilitativo di Zanardi. Le cure, stando a quello che trapela, avrebbero avuto buoni risultati e in primavera l'atleta dovrebbe tornare al centro per un secondo ciclo, più breve. Da questo punto di vista il direttore del centro, Pasquale Longobardi, come riportato dalla testata romagnola, ha chiaro il quadro della ...

