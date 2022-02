Zaniolo sacrificio Roma: corsa a tre Juve-Milan-Tottenham (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . Il centrocampista giallorosso sul mercato Con le parole di Tiago Pinto la Roma ha aperto alla cessione di Zaniolo in estate. I giallorossi pronti a un sacrificio sul mercato per rifondare la squadra e mettere in ordine i bilanci. Anche un eventuale rinnovo del giocatore, attualmente in scadenza nel 2024, non scongiurerebbe una cessione che si fa sempre più concreta. In agguato ci sono Juventus, Milan e Tottenham. Lo riporta Sky Sport L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . Il centrocampista giallorosso sul mercato Con le parole di Tiago Pinto laha aperto alla cessione diin estate. I giallorossi pronti a unsul mercato per rifondare la squadra e mettere in ordine i bilanci. Anche un eventuale rinnovo del giocatore, attualmente in scadenza nel 2024, non scongiurerebbe una cessione che si fa sempre più concreta. In agguato ci sonontus,. Lo riporta Sky Sport L'articolo proviene da Calcio News 24.

