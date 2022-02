Vola l' inflazione ma non i salari e gli italiani sono nei guai

Leggi su panorama

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’corre ai massimi da 26 anni: in Italia a gennaio l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto dell'1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua (da +3,9% del mese precedente). Si tratta del massimo da aprile 1996, e la responsabilità è essenzialmente del caro energia: il prezzo dei beni energetici regolamentati, secondo l’Istat, è cresciuto del 38,6%, il record di sempre. Non va meglio nell’Eurozona, dove le stime di Eurostat rivelano un’in crescita del 5,1% su base annua a gennaio. Ma nel nostro Paese il problema del carovita è più grave, perché in Italia le retribuzioni continuano a restare al palo. “Circa la metà dell'è causata dall'aumento dei valori dell'energia", ha specificato la commissaria europea all’Energia Kadri Simson. E per il prossimo futuro, almeno in Italia, c’è poco da stare allegri: ...