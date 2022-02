Urla contro il Papa all’Udienza | “Tu non sei un re” Allontanato dagli Svizzeri e i Gendarmi

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Città del Vaticano – Fuoriprogrammagenerale diFrancesco nell’Aula Paolo VI. Alla fine della catechesi si sono sentite delleprovenienti da uno dei presenti che si sovrapponevano alla voce del Pontefice: “Tu non sei il re”. Ilha chiesto a tutti di pregare per lui. “Abbiamo sentito una persona che gridava, che aveva qualche problema, non so se fisico, psichico, spirituale, ma un fratello nostro con qualche problema. Vorrei finire pregando per lui, il nostro fratello che soffre, poveretto. Se gridava è perché soffre, ha qualche bisogno, non essere sordi al bisogno di questo fratello”, ha detto ilchiudendo con una Ave Maria per la persona. La persona che ha gridato durante l’udienza sarebbe un uomo, apparentemente tra i 40 e i 50 anni. Parlava in inglese e indossava la ...