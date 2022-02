Uomini e Donne: Isabella Ricci Spara a Zero Su Maria De Filippi! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In attesa di vedere Isabella Ricci e Fabio Mantovani tornare come ospiti a Uomini e Donne, l’ex dama ha rilasciato un’intervista in cui si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Nel mirino di Isabella è finita persino la nostra Queen Mary, rea di non averle dato sostegno durante i pesanti attacchi ricevuti in studio. Ecco tutto quello che ha dichiarato Isabella! Isabella delusa da Maria De Filippi Isabella Ricci, da poco tornata da una vacanza alle Maldive con il suo Fabio Mantovani, è tornata a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne, svelando qualche retroscena inedito. Nonostante per l’ex dama ci sia stato il lieto fine, il suo percorso non è stato rose e fiori. In ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In attesa di vederee Fabio Mantovani tornare come ospiti a, l’ex dama ha rilasciato un’intervista in cui si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Nel mirino diè finita persino la nostra Queen Mary, rea di non averle dato sostegno durante i pesanti attacchi ricevuti in studio. Ecco tutto quello che ha dichiaratodelusa daDe Filippi, da poco tornata da una vacanza alle Maldive con il suo Fabio Mantovani, è tornata a parlare della sua esperienza a, svelando qualche retroscena inedito. Nonostante per l’ex dama ci sia stato il lieto fine, il suo percorso non è stato rose e fiori. In ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Afghanistan, riaprono le università pubbliche in alcune province, ammesse anche le donne ma in aule separate dagli… - PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - ItalyMFA : Congratulazioni e auguri al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella da tutte le donne e gli uomini della Far… - Luic3lys : @mar1779 Delle donne. Rimane quello degli uomini mi sa ?????? - gizard70 : @LiaCeli Vero, ma presume anche che alla persona oggetto del commento faccia piacere riceverlo, cosa che non sempre… -