UFFICIALE Juventus | la lista Champions per la seconda fase | c’è Vlahovic

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Laha diramato ladei giocatori per ladellaLeague: ci sonoe Zakaria In vista del doppio confronto dicol Villarreal –… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

juventusfc : UFFICIALE | @Deniszakaria8 è un giocatore della Juventus! #WelcomeZak - juventusfc : UFFICIALE | Federico Gatti è un giocatore della Juventus ?? - OfficialASRoma : ?? UFFICIALE ? ?? Dopo Roma-Juventus si è temuta la frattura, ma il tutto è rientrato dopo poche ore. ?? Insieme a… - CMercatoNews : La nuova lista #Champions della #Juve: c'è #Vlahovic ?? - gilnar76 : Lista Champions Juve, UFFICIALE: novità ed esclusi. Tutti i nomi nell’elenco di Allegri #Finoallafine #Forzajuve… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Juventus

La Juventus ha diramato la lista dei giocatori per la seconda fase della Champions League: ci sono Vlahovic e Zakaria In vista del doppio confronto di Champions col Villarreal – e, chissà, anche per i ...Juventus, ufficializzata la nuova lista Champions ... A tal proposito, il club bianconero ha diramato un comunicato ufficiale nel quale ha presentato la lista Champions. Nessuna sorpresa da segnalare: ...