Advertising

enpaonlus : Lupa uccisa nel Casertano, Enpa: «Atto criminale gravissimo» - iconanews : Uccisa nel Napoletano: preso presunto assassino - anteprima24 : ** Uccisa nel Napoletano: preso presunto #Assassino ** - MericoZuccari : @LorenzoStefanIT Non sapevo che tra le discipline s assolimpiche ci fosse la discesa toponomastica libera, che crea… - TAKEASTEPB4CK : Sono appena passata vicino la chiesa dove si trova la ragazza uccisa ieri pomeriggio a grumo nevano proprio nel mom… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa nel

La giovane 22enne siciliana scomparsa2012 in circostanze mai chiarite, è stata davverodall'ex patrigno, il 60enne Rosario Palermo ? Secondo la procura, sarebbe stato l'uomo a farla ......scimmie (finendo per esssere barbaramentedai bracconieri). Per questo ha deciso anche di collaborare e supportare economicamente l'ente Dian Fossey Gorilla Fund, il più longevo e attivo...la 23enne uccisa e strangolata ieri sera a Grumo Nevano. Elpidio D’Ambra, 31enne manovale e al momento unico indiziato per l’atroce delitto, è stato fermato questa sera dalla polizia a Napoli, nel ...(ANSA) - NAPOLI, 02 FEB - E' stato fermato dai carabinieri il presunto assassino di Rosa Alfieri, 23 anni, uccisa ieri a Grumo Nevano (Napoli). La ragazza è stata strangolata nell'abitazione di un suo ...