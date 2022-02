Sanremo 2022, Pippo Baudo: “Achille Lauro? Gesto battesimo un po’ violento” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Gesto finale del battesimo di Achille Lauro? L’ho trovato francamente un po’ violento”. A dirlo all’Adnkronos è Pippo Baudo, che commenta così la performance di Achille Lauro sul palco del festival di Sanremo (video), che ha suscitato roventi polemiche per la messa in scena di un ‘auto battesimo’ sul finale del suo brano ‘Domenica’. “Però oggi ci si abitua a tutto”, aggiunge Baudo. Sull’esordio della kermesse ligure, il mattatore indiscusso del festival non ha dubbi: “Bene bene, il festival è partito fortissimo -dice Pippo- Meglio di così non poteva partire. C’è la voglia del pubblico di vedere il festival, finalmente è arrivato il momento di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ilfinale deldi? L’ho trovato francamente un po’”. A dirlo all’Adnkronos è, che commenta così la performance disul palco del festival di(video), che ha suscitato roventi polemiche per la messa in scena di un ‘auto’ sul finale del suo brano ‘Domenica’. “Però oggi ci si abitua a tutto”, aggiunge. Sull’esordio della kermesse ligure, il mattatore indiscusso del festival non ha dubbi: “Bene bene, il festival è partito fortissimo -dice- Meglio di così non poteva partire. C’è la voglia del pubblico di vedere il festival, finalmente è arrivato il momento di ...

