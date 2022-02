Sanremo 2022 | la diretta della seconda serata | è Checco Zalone show Il monologo di Lorena Cesarini è da brividi | “Per alcuni il mio colore della pelle è un problema”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Niente Fiorello per stasera. Lapuntata di “” dovrà fare a meno del “Mattarella dell’intrattenimento” (e chissà se tornerà), ma potrà contare su un altro pezzo da 90:. Il comico approderà al Festival per la prima volta. Tutti hanno provato ad averlo in passato, ma solo Amadeus ci è riuscito. Vedremo cosa combinerà. Sul palco stasera anche, Laura Pausini (attenzione, potrebbe ufficializzare la sua conduzione dell’Eurovision), Arisa, Malika Ayane, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Non ci sarà Luca Argentero. E l’ordine dei cantanti? Stasera si esibiscono in tredici: Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama, ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - castica_sar : RT @ehjarmy: Nessuno: Gli artisti di Sanremo 2022: #Sanremo2022 - Francym97 : RT @ehjarmy: Nessuno: Gli artisti di Sanremo 2022: #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

I tredici artisti in gara e le star della musica e dello spettacolo, puntano tutto sulleleganza Made in Italy senza trascurare colori insoliti e qualche look ad effetto, finestra nazionalpopolare per eccellenza non può che tributarle un lungo, lunghissimo applauso. La gara quest'anno va veloce e tocca subito a Sangiovanni, ultimo prodotto dalla scuderia ...Assediato da mesi dal pressing di Amadeus, si sente effettivamente un po' Mattarella: neanche lui voleva tornare, aveva fatto i suoi piani, voleva fare The Voice Senior , dice, e poi chiama l'applauso ...La voce spezzata dall'emozione, un discorso potente e coraggioso. Lorena Cesarini si prende il palco dell'Ariston a Sanremo e parla del razzismo nei suoi confronti, e non solo: ...