Advertising

iconanews : Quirinale:Decaro,domani porterò affetto sindaci a Mattarella - JacopoMassaro : RT @comuni_anci: Il presidente di #Anci e sindaco di Bari @Antonio_Decaro prenderà parte alla cerimonia di insediamento del Presidente #Mat… - comuni_anci : Il presidente di #Anci e sindaco di Bari @Antonio_Decaro prenderà parte alla cerimonia di insediamento del Presiden… - Gianell10778143 : Pensiamo ai ultimi . Casa Sicurezza Lavoro. @Palazzo_Chigi @Quirinale @Pontifex_it @comuni_anci @Antonio_Decaro… - luigielena : Un suggerimento-proposta:@RegLombardia @comuni_anci @AnciLomb @MassimoSertori_ @msgelmini @renatobrunetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Decaro

Agenzia ANSA

Il presidente dell'Anci, Antonio, parteciperà domani alla cerimonia di insediamento del presidente della Repubblica che si terrà nel pomeriggio al. "L'invito a prendere parte alla cerimonia di insediamento del ...'Per questo nell'Anci c'è grande soddisfazione, espressa dai sindaci d'ogni bandiera, come ha rimarcato il nostro presidente'.Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, parteciperà domani alla cerimonia di insediamento del presidente della Repubblica che si terrà nel pomeriggio al Quirinale. (ANSA) ...Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Condivido gli obiettivi del Presidente Mattarella”, ancora in campo per “la stabilità e il bene del Paese”. Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnkronos, il premier Mario dr ...