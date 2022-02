Perché su Linkedin le donne stanno cambiando il loro nome in Peter (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Linkedin, il social per promuovere contatti professionali, ha visto negli ultimi giorni 300 donne cambiare il loro nome in Peter, per protestare contro la scarsa rappresentazione delle donne ai vertici. Questa protesta, che dall’Olanda si sta diffondendo anche in altri Paesi tra cui l’Italia, nasce dopo una ricerca pubblicata a ottobre 2021: come ha riportato I am Expat, Equilap (specializzata nella raccolta di dati di genere) ha reso noto come nel 2020 sulle 94 prime aziende olandesi prese in esame ci fossero più capi di nome Peter (5 in tutto) che donne, che quell’anno erano solo 4. In pratica, in Olanda ci sono più capi che si chiamano Peter (terzo nome più diffuso in Olanda) che ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 2 febbraio 2022), il social per promuovere contatti professionali, ha visto negli ultimi giorni 300cambiare ilin, per protestare contro la scarsa rappresentazione delleai vertici. Questa protesta, che dall’Olanda si sta diffondendo anche in altri Paesi tra cui l’Italia, nasce dopo una ricerca pubblicata a ottobre 2021: come ha riportato I am Expat, Equilap (specializzata nella raccolta di dati di genere) ha reso noto come nel 2020 sulle 94 prime aziende olandesi prese in esame ci fossero più capi di(5 in tutto) che, che quell’anno erano solo 4. In pratica, in Olanda ci sono più capi che si chiamano(terzopiù diffuso in Olanda) che ...

