Nuova quarantena scuola | Granato | “Dad per i sani non vaccinati? Un obbligo vaccinale per i minori”

"Chi è positivo deve stare a casa, chi non lo è deve frequentare. Lo dice innanzitutto il buonsenso! La quarantena ai sani non vaccinati non deve passare. Secondo il governo i vaccinati positivi al Covid possono continuare a frequentare le lezioni o avere una quarantena ridotta in caso di presenze di positivi in classe, mentre i non vaccinati anche se sani devono restare a casa e permettere ai vaccinati di continuare a frequentare anche se positivi, facendo così circolare i contagi e quindi trasformando la Dad dei non vaccinati in una condizione permanente''.

