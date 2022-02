‘Ndrangheta stragista, in appello riaperta l’istruttoria dibattimentale. La Falange armata e i rapporti coi servizi: le novità (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Saranno sentiti i tre collaboratori di giustizia Antonio Schettini, Annunziato Romeo e Antonio Parisi al processo ‘Ndrangheta stragista che si sta celebrando a Reggio Calabria davanti alla Corte d’Assise d’appello. Lo ha deciso il giudice Bruno Muscolo al termine della camera di consiglio con un’ordinanza con la quale ha riaperto l’istruttoria dibattimentale del processo che vede alla sbarra il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, ritenuto espressione della cosca Piromalli. La Corte d’Assise d’appello, in sostanza, ha accolto le richieste del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo che nelle precedenti udienze ha illustrato altri elementi di prova a sostegno dell’impianto accusatorio che, in primo grado, ha portato alla condanna all’ergastolo di Graviano e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Saranno sentiti i tre collaboratori di giustizia Antonio Schettini, Annunziato Romeo e Antonio Parisi al processoche si sta celebrando a Reggio Calabria davanti alla Corte d’Assise d’. Lo ha deciso il giudice Bruno Muscolo al termine della camera di consiglio con un’ordinanza con la quale ha riapertodel processo che vede alla sbarra il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, ritenuto espressione della cosca Piromalli. La Corte d’Assise d’, in sostanza, ha accolto le richieste del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo che nelle precedenti udienze ha illustrato altri elementi di prova a sostegno dell’impianto accusatorio che, in primo grado, ha portato alla condanna all’ergastolo di Graviano e ...

