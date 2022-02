Milan, Kessiè ha deciso: è pronto a farlo a giugno! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una delle squadre che si è mossa meno in questo mercato di gennaio è sicuramente il Milan. Maldini e Massara si sono concentrati sulle uscite ed in particolare su quella di Pellegri, che è stato rispedito al Monaco, e quella di Castillejo, che invece non è andata a buon fine. Milan Kessie mercatoIntanto, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Franck Kessiè avrebbe preso una decisione in merito al suo contratto. In particolare l’ivoriano avrebbe comunicato alla società di non voler proseguire più la sua avventura in rossonero e di andarsene in estate una volta scaduto il contratto. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una delle squadre che si è mossa meno in questo mercato di gennaio è sicuramente il. Maldini e Massara si sono concentrati sulle uscite ed in particolare su quella di Pellegri, che è stato rispedito al Monaco, e quella di Castillejo, che invece non è andata a buon fine.Kessie mercatoIntanto, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Franckavrebbe preso una decisione in merito al suo contratto. In particolare l’ivoriano avrebbe comunicato alla società di non voler proseguire più la sua avventura in rossonero e di andarsene in estate una volta scaduto il contratto.

