Maneskin | Damiano rivela il perché delle lacrime a Sanremo | ' Coraline è merito tuo'

Advertising

IlContiAndrea : Damiano ?? 'Se senti campane cantare vedrai Coraline che piange, che prende il dolore degli altri, e poi lo porta d… - repubblica : Sanremo 2022, Maneskin da standing ovation. 'Qui siamo a casa'. E Damiano piange [di Ernesto Assante] - Annamar35602930 : RT @Cinguetterai: “Dimmi le tue verità, Coraline” Damiano super commosso ?? #Sanremo2022 #Maneskin - vaneverdiani : RT @mirimusti_: Totalmente palese che l'emozione di Damiano fosse dovuta al fatto che stesse cantando Coraline a Giorgia davanti a tutta It… - __giadaa_ : RT @Cinguetterai: Amadeus sulle lacrime di Damiano dei Maneskin: “Ho fatto semplicemente un abbraccio come avrei fatto con mio figlio” #Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin Damiano

Dietro le lacrime dideic'è la fidanzata Giorgia: 'Coraline è merito tuo. Grazie di avermi capito' . Lei reagisce così. Dopo l'intensa esibizione durante la del Festival di Sanremo, il frontman della ...I", i fan deisi sono subito affezionati a "Coraline" , uno dei brani più intensi del ... In molti si sono emozionati insieme a- che ha concluso l'esibizione commovendosi - ascoltando ...in foto: Damiano David in Gucci. I Maneskin a Sanremo 2022. I Maneskin hanno sfoggiato a Sanremo 2022 un look coordinato in total black firmato Gucci. in foto: modello Gucci in passerella con gioiello ...Nessun legame neppure con 'Coraline e la porta magica', l'adattamento animato firmato nel 2009 da Henry Selick tratto dal racconto di Neil Gaiman: «Non è la Coraline del cartone - aveva specificato Da ...