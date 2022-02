Mafia, 38 arresti a Taranto. In una lettera il manifesto del clan, in videochiamata le aggressioni punitive (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un video su YouTube come inno, dirette Facebook contro gli “infami” e lettere spedite dal carcere per consacrare il manifesto del gruppo Pascali. Un clan mafioso con base a Taranto, rione Paolo VI, stando a quanto è emerso dall’inchiesta della Dda di Lecce, sfociata in 38 arresti eseguiti nel capoluogo ionico dagli agenti della Squadra mobile. Custodia in carcere per i fratelli Nicola e Giuseppe Pascali, per le rispettive mogli e per altre 24 persone. Domiciliari con braccialetto elettronico per 10. Complessivamente 57 indagati. Nicola Pascali è stato condannato in via definitiva per aver promosso e diretto un gruppo mafioso, parte della Sacra corona unita, da settembre 2015 a ottobre 2017. Il fratello l’11 novembre 2014 mentre era ai domiciliari ferì a colpi di pistola un esponente di un gruppo rivale. Malgrado la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un video su YouTube come inno, dirette Facebook contro gli “infami” e lettere spedite dal carcere per consacrare ildel gruppo Pascali. Unmafioso con base a, rione Paolo VI, stando a quanto è emerso dall’inchiesta della Dda di Lecce, sfociata in 38eseguiti nel capoluogo ionico dagli agenti della Squadra mobile. Custodia in carcere per i fratelli Nicola e Giuseppe Pascali, per le rispettive mogli e per altre 24 persone. Domiciliari con braccialetto elettronico per 10. Complessivamente 57 indagati. Nicola Pascali è stato condannato in via definitiva per aver promosso e diretto un gruppo mafioso, parte della Sacra corona unita, da settembre 2015 a ottobre 2017. Il fratello l’11 novembre 2014 mentre era ai domiciliari ferì a colpi di pistola un esponente di un gruppo rivale. Malgrado la ...

