Lui è nervoso e il cane fiuta qualcosa: preso dalla Finanza con 160 grammi di hashish (Di mercoledì 2 febbraio 2022) FERMO - Lui è nervoso durante i controlli, il cane Grant capisce subito il perchè: denunciato per spaccio dalla Finanza prchè sorpreso con 160 grammi di hashish . Durante un posto di controllo, alle ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 2 febbraio 2022) FERMO - Lui èdurante i controlli, ilGrant capisce subito il perchè: denunciato per spaccioprchè sorcon 160di. Durante un posto di controllo, alle ...

Advertising

marty_martina30 : Sta nervoso per la pressione sia del confessionale, che da quelli dentro casa! Mi ha fatto incavolare pure a me,figuratevi lui!! #jerù - Paola6629523489 : RT @Vivilla15: @unagiaslifes E sti c@@@@! Che la finisse pure lui! Non dorme più, sta sempre nervoso... Non ce la fa più neanche lui, sta i… - Vivilla15 : @unagiaslifes E sti c@@@@! Che la finisse pure lui! Non dorme più, sta sempre nervoso... Non ce la fa più neanche l… - soffionotturno : sentirla parlare di lui mi urta il sistema nervoso - tinaa__123 : E niente raga il biliardo è davvero il suo gioco preferito per metterci tutta questa passione...questo nervoso, con… -