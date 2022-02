L’ironia di Fiorello sui no-vax a Sanremo, dal grafene ai poteri forti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Con le numerose battute di Fiorello sui no-vax si accende il Festival, quest’anno nuovamente con la presenza del pubblico dopo la scorsa edizione in assenza. Il comico siciliano si è presentato all’Ariston con l’outfit che ricordava a metà il Neo di Matrix e una delle tante versioni di Hitman, con la pistola-termometro usata come arma per monitorare la presenza del Covid tra le poltroncine. L’argomento è sempre caldo, per questo Rosario Fiorello non ha perso tempo per cercare di sdrammatizzare una situazione che inchioda il mondo nella paura da circa due anni. Se l’anno scorso le hot news riguardavano principalmente tamponi e mascherine, questo è il turno dei vaccini. Topic, questo, che divide il mondo in favorevoli, contrari e impauriti. L’ironia di Fiorello è tutta sulla seconda categoria, comunemente definita ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Con le numerose battute disui no-vax si accende il Festival, quest’anno nuovamente con la presenza del pubblico dopo la scorsa edizione in assenza. Il comico siciliano si è presentato all’Ariston con l’outfit che ricordava a metà il Neo di Matrix e una delle tante versioni di Hitman, con la pistola-termometro usata come arma per monitorare la presenza del Covid tra le poltroncine. L’argomento è sempre caldo, per questo Rosarionon ha perso tempo per cercare di sdrammatizzare una situazione che inchioda il mondo nella paura da circa due anni. Se l’anno scorso le hot news riguardavano principalmente tamponi e mascherine, questo è il turno dei vaccini. Topic, questo, che divide il mondo in favorevoli, contrari e impauriti.diè tutta sulla seconda categoria, comunemente definita ...

Advertising

Dresda8 : Fatico seriamente a capire come fate a non distinguere i novax che sostengono puttanate come il 5G iniettato, ai si… - miridesant : RT @Rimi96829974: Caro #Fiorello io sul #vaccino non scherzerei tanto… ci sono persone che ci hanno rimesso la salute, e qualcuno anche la… - Rimi96829974 : Caro #Fiorello io sul #vaccino non scherzerei tanto… ci sono persone che ci hanno rimesso la salute, e qualcuno an… - robertalerici : @babvis #Fiorello si sarebbe potuto risparmiare l’ironia su poteri forti e complottisti. Gli ultimi sono gli unici ad aver previsto tutto. - canismvjor : l'ironia di me che adesso mi lamento perché è già finita la prima puntata vs io nelle prossime serate che pregherò… -