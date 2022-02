Le Vibrazioni, ecco il testo della canzone “Tantissimo” a Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le Vibrazioni sono certamente uno dei nomi più noti di questa edizione: in gara con Tantissimo a Sanremo 2022, la band ha alle spalle un successo decennale corredato da grandissime soddisfazioni e tormentoni. ecco il testo del brano. Le Vibrazioni gareggiano con Tantissimo a Sanremo C’era l’aria che ci univa in mille personeC’era un tempo per dare e avereC’è ancora la mia vita piena di tante coseHo imparato a stare bene nel mezzo sempreOggi penso a tutte le occasioni sprecateAlle giornate in strada tra tanta genteE a quella polvere che ho tolto piano dal mio cuorePer salvare quello che comunementeChiamiamo amore, per quante volteFacciamo finta di non ricordarci il nomeChe sotto voce si sente eccomeMa di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lesono certamente uno dei nomi più noti di questa edizione: in gara con, la band ha alle spalle un successo decennale corredato da grandissime soddisfazioni e tormentoni.ildel brano. Legareggiano conC’era l’aria che ci univa in mille personeC’era un tempo per dare e avereC’è ancora la mia vita piena di tante coseHo imparato a stare bene nel mezzo sempreOggi penso a tutte le occasioni sprecateAlle giornate in strada tra tanta genteE a quella polvere che ho tolto piano dal mio cuorePer salvare quello che comunementeChiamiamo amore, per quante volteFacciamo finta di non ricordarci il nomeChe sotto voce si sentemeMa di ...

Advertising

ritaotti66 : - startzai : RT @futuroprossimo: L’idea di strade che assorbono e raccolgono #energia dalle vibrazioni di veicoli, autobus e camion di passaggio sembra… - M4r14P40l4 : RT @futuroprossimo: L’idea di strade che assorbono e raccolgono #energia dalle vibrazioni di veicoli, autobus e camion di passaggio sembra… - _nowbelieveinme : @michele_bravi @FantaSanremo Ecco perché in una seconda squadra ho messo le vibrazioni! Però amo, mi raccomando a t… - CindaCinda2 : RT @Spinning2020: @CindaCinda2 Bella sensazione, a me manca tantissimo questa cosa, metto i piedi in acqua, sento le vibrazioni che salgon… -