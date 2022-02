La Francia come la Danimarca: da oggi via tutte le restrizioni. Dalle mascherine agli eventi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Francia come la Danimarca : il Covid fa meno paura. Niente più mascherine all'aperto da oggi in Francia, che ha deciso di allentare le restrizioni introdotte per contenere la diffusione del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lala: il Covid fa meno paura. Niente piùall'aperto dain, che ha deciso di allentare leintrodotte per contenere la diffusione del ...

Advertising

AndreaBricchi77 : Quindi l’intellettuale è stato eliminato in coppa di Francia, dove ha giocato titolare come tutti i portieri di ris… - Blackskorpion4 : RT @claudiomontar: Togliere le restrizioni. Si aggiunge anche la Francia.. Ormai si fa prima a fare la lista di chi le mantiene in modo f… - ngiocoli : RT @ilmessaggeroit: Omicron, la Francia come la Danimarca: dalle mascherine agli eventi da oggi via tutte le restrizioni - ngiocoli : RT @claudiomontar: Togliere le restrizioni. Si aggiunge anche la Francia.. Ormai si fa prima a fare la lista di chi le mantiene in modo f… - BellocchiMaria : RT @claudiomontar: Togliere le restrizioni. Si aggiunge anche la Francia.. Ormai si fa prima a fare la lista di chi le mantiene in modo f… -