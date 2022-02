La Danimarca dice addio alle limitazioni anti-Covid Ma è una buona notizia?

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fino a martedì, chi era sul treno che attraversa lo stretto Öresund, tra lae la Svezia, capiva che era stato attraversato il confine perché quasi tutti i passeggeri toglievano la mascherina appena entrati in territorio svedese. Nella direzione contraria, dalla Svezia alla, il gesto era l’opposto perché l’uso del dispositivo di protezione sanitaria era obbligatorio. I contagi continuano a salire. I casi registrati in un giorno sono 45.000, mentre ambre erano 8.000. anche i ricoveri in ospedale aumentano, così come l’indi positività e la riproduzione del virus. Resta basso il numero di pazienti in terapia intensiva. Tuttavia, il governo danese ha deciso di revocare tutte le restrizioni contro il-19, considerando che la malattia non è più una minaccia per la società. ...

