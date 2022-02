Italia in preghiera, 2 febbraio 2022: dove e quando sarà trasmessa la diretta TV (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ecco le informazioni necessarie sull’importante iniziativa, in diretta settimanale, con la recita del Santo Rosario. Un momento di preghiera che unisce l’Italia intera e che si innalza, unanime, a Maria. L’atteso momento che è nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Madonna in questo tempo di prova. Il Rosario da Sanremo Questa sera L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ecco le informazioni necessarie sull’importante iniziativa, insettimanale, con la recita del Santo Rosario. Un momento diche unisce l’intera e che si innalza, unanime, a Maria. L’atteso momento che è nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Madonna in questo tempo di prova. Il Rosario da Sanremo Questa sera L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

acs_italia : RT @acs_italia: Oggi, #1febbraio, ricorre il primo anniversario del colpo di Stato in #Myanmar. Aiuto alla Chiesa che Soffre invita a parte… - MimmoZampelli : @Chiesainclusiva @acs_italia @alesmonteduro Una preghiera - acs_italia : Oggi, #1febbraio, ricorre il primo anniversario del colpo di Stato in #Myanmar. Aiuto alla Chiesa che Soffre invita… - penciolino : RT @acs_italia: Aiuto alla Chiesa che Soffre il #1febbraio invita a una giornata di preghiera per il #Myanmar nel primo anniversario del co… - Anna3006maria : @acs_italia Una preghiera ?? -