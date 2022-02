Inflazione in aumento a gennaio nell'eurozona, +5,1% (Di mercoledì 2 febbraio 2022) BRUXELLES - L'Inflazione annua nell'eurozona dovrebbe attestarsi a +5,1% a gennaio, in aumento rispetto al 5% di dicembre 2021 secondo la stima flash di Eurostat. Guardando alle componenti principali ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) BRUXELLES - L'annuadovrebbe attestarsi a +5,1% a, inrispetto al 5% di dicembre 2021 secondo la stima flash di Eurostat. Guardando alle componenti principali ...

Advertising

LaStampa : L’inflazione a gennaio vola ai massimi dal 1996: prezzi in aumento del 4,8% - a_meluzzi : RT @a_meluzzi: Super Mario non perdona: fa passare l’aumento delle tasse per inflazione - Come Don Chisciotte - AntonioDesiena1 : RT @a_meluzzi: Super Mario non perdona: fa passare l’aumento delle tasse per inflazione - Come Don Chisciotte - 47187297Bruna : RT @a_meluzzi: Super Mario non perdona: fa passare l’aumento delle tasse per inflazione - Come Don Chisciotte - maxschiavini : RT @a_meluzzi: Super Mario non perdona: fa passare l’aumento delle tasse per inflazione - Come Don Chisciotte -