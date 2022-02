In Cdm ricognizione su Pnrr, valutazione positiva su attuazione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri ha fatto una ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi del Pnrr del primo semestre dell'anno. Il CdM, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, ha valutato "... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri ha fatto unadella situazione relativa ai principali obiettivi deldel primo semestre dell'anno. Il CdM, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, ha valutato "...

Advertising

benjamn_boliche : RT @rtl1025: ??? 'Il #Cdm di oggi ha fatto una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi #PNRR del primo semes… - rtl1025 : ??? 'Il #Cdm di oggi ha fatto una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi #PNRR del… - princigallomich : Pnrr, Draghi “Il 2 febbraio Cdm per la ricognizione sugli obiettivi” - infoitinterno : Draghi: 45 obiettivi del Pnrr entro giugno. Mercoledi' Cdm per ricognizione - veratto_A : RT @AntonioSocci1: Governo, primo Cdm dopo il Colle. Draghi accelera: 48 ore di tempo per ricognizione con i ministri sul Pnrr.… -