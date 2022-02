Il Napoli voleva strappare alla Juve l’ultimo colpo | il retroscena

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La rivalità trantus è ben nota a tutti. Le due squadre a gennaio non si sono affrontate solo sul campo, ma anche sul mercato. Dopo gli acquisti di Vlahovic e Zakaria, l’ambiente in casantus è cambiato radicalmente. Adesso, infatti, c’è molta più fiducia sia di arrivare tra le prime quattro posizioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Zerbin contropartita nell'operazione Gatti? All'inizio forse ma Giuntoli è sveglio e attento,fare l'operazione senza mettere dentro il ragazzo. Ilha cercato di prenderlo prima di ...Il Ds del Frosinone a Radio Marte. "Zerbin nella trattativa? Ilfare l'operazione senza mettere dentro il ragazzo" Foto Hermann La Juventus ha anticipato tutti per Gatti , anche il Torino che sembrava proprio sul punto di chiudere la trattativa. Per ...Napoli e Torino beffate all'ultima curva, Federico Gatti alla fine ha firmato per la Juventus. A spiegare i perché della scelta ci ha pensato Guido Angelozzi, ds del ...Michele Serena, ex calciatore, di Juventus e Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 1 Station Radio per parlare del momento che vive il calcio italiano ed il Napoli ... una persona molto ...