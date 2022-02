Haaland, sembra fatta con il Real ma Mbappé prova ad allontanarlo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Goal News L'attaccante norvegese è molto richiesto negli ultimi giorni di mercato. Ha segnato molti gol negli ultimi anni e sembra destinato a trasferirsi al Barcellona o al Real Madrid. Il Real Madrid è in definitiva il club inglese che può ingaggiare Haaland dal Borussia Dortmund la prossima estate. L'attaccante norvegese partirà e il club catalano spagnolo potrebbe essere il favorito per il suo arrivo. Molto dipenderà dal fatto che il Barca di Xavi riuscirà a raggiungere la Champions League per il prossimo anno. Decisivo sarà il lavoro della squadra che già a gennaio si è rafforzata per raggiungere determinati obiettivi. Haaland al Real Madrid o al Barcellona? Questo è il dilemma! Gerard Piqué, giocatore del Barcellona, ??ha detto che se fossi ad Haaland non andrei ... Leggi su goalnews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Goal News L'attaccante norvegese è molto richiesto negli ultimi giorni di mercato. Ha segnato molti gol negli ultimi anni edestinato a trasferirsi al Barcellona o alMadrid. IlMadrid è in definitiva il club inglese che può ingaggiaredal Borussia Dortmund la prossima estate. L'attaccante norvegese partirà e il club catalano spagnolo potrebbe essere il favorito per il suo arrivo. Molto dipenderà dal fatto che il Barca di Xavi riuscirà a raggiungere la Champions League per il prossimo anno. Decisivo sarà il lavoro della squadra che già a gennaio si è rafforzata per raggiungere determinati obiettivi.alMadrid o al Barcellona? Questo è il dilemma! Gerard Piqué, giocatore del Barcellona, ??ha detto che se fossi adnon andrei ...

