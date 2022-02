Green pass illimitato a chi ha fatto il booster, alle medie e superiori in Dad solo con due positivi in classe (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si è concluso da poco il consiglio dei ministri che ha approvato nelle ultime ore il decreto con le nuove norme anti-covid. A cominciare dal Green pass che sarà illimitato per chi ha fatto la dose booster di vaccino e chi è guarito dal Covid dopo aver fatto due dosi. A partire dalle scuole elementari scolari e studenti vaccinati non andranno più in Dad. La didattica a distanza scatterà solo per i non vaccinati o guariti e durerà 5 giorni. Per la scuola primaria la Dad scatterà dopo 5 positivi positivi in classe, per la scuola secondaria se vi sono più di due positivi. I bambini da 0 a 6 anni (scuole dell’infanzia e nidi) andranno in Dad per cinque giorni se nella stessa ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si è concluso da poco il consiglio dei ministri che ha approvato nelle ultime ore il decreto con le nuove norme anti-covid. A cominciare dalche saràper chi hala dosedi vaccino e chi è guarito dal Covid dopo averdue dosi. A partire dscuole elementari scolari e studenti vaccinati non andranno più in Dad. La didattica a distanza scatteràper i non vaccinati o guariti e durerà 5 giorni. Per la scuola primaria la Dad scatterà dopo 5in, per la scuola secondaria se vi sono più di due. I bambini da 0 a 6 anni (scuole dell’infanzia e nidi) andranno in Dad per cinque giorni se nella stessa ...

