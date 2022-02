Giacomo Urtis confessa se è stato con Alex Belli | “Mi faccio andare bene anche Delia”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ormai parlare di triangolo conDuran e Soleil Sorge è riduttivo, perché abbiamo scopertol’esistenza di Starlight. Adesso però questa figura geometria potrebbe mutare nuovamente perchéha fatto un appello all’attore di CentoVetrine. Ospite di Giada Di Miceli, nel programma di Radio Radio ‘Non Succederà Più‘, il chirurgo hato che vorrebbe ‘ballare il Tuca Tuca’ con. “Il discorso è che quando una coppia è aperta e fanno partecipare altre persone come in questo caso è successo con Soleil, succede che se si gioca, se è un gioco va tutto, ma se poi subentrano dei sentimenti fra uno della coppia e un terzo, l’altro della coppia si ingelosisce. Le coppie aperte vogliono solo giocare, ...

oltre ad essere un medico piuttosto rinomato soprattutto tra i vip è anche un noto personaggio dello spettacolo italiano. E' stato recentemente un concorrente della sesta edizione del ...Rivelazione piccante di, ex concorrente del . Il chirurgo estetico dei vip, intervistato da Giada Di Miceli per 'Non succederà più' su Radio Radio, ha parlato del triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil ...Valeria Marini racconta della malattia agli occhi e fa una confessione scioccante: "Non ci vedo più". Ecco cosa le è accaduto.Giacomo Urtis è stato un concorrente del Grande Fratello Vip in questa edizione. È un personaggio molto noto. Giacomo Urtis, in cosa ha conseguito la laurea: il percorso di studi dell’ex concorrente.