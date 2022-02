(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ai provvedimenti attesi: niente dad per i vaccinati e Green Pass senza scadenza con tre dosi. La Lega non ha votato il provvedimento sulla scuola perché le norme discriminerebbero i bambini. Il premier: «Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura»

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Vogliamo

un Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi' e 'i provvedimenti di oggi ... anche in zona rossa, per chi è vaccinato', ha detto ancorche ha annunciato ai ministri che ...... o due dosi ma ha già avuto il Covid, "diverrà indefinita" , ha chiarito. Scelte che arrivano anche perché i dati sulle vaccinazioni "sono molto incoraggianti.un Italia sempre più ...Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ai provvedimenti attesi: niente dad per i vaccinati e Green Pass senza scadenza con tre dosi. La Lega non ha votato il provvedimento sulla scuola perché ...Il Governo, dopo essersi riunito questo pomeriggio, ha deciso di eliminare le restrizioni per chi è vaccinato, anche in Zona rossa.