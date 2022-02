Covid | Rasi | «Titoli di coda epidemia? Tutto sta andando in quella direzione»

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) È sempre più ricorrente l'interrogativo se, vista l'evoluzione di Omicron, si possa iniziare a parlare di fine pandemia. Una domanda a cui ha risposto anche il professor Guido, nell'ambito di un'intervista rilasciata a La Stampa del 2 febbraio.: «Il problema è la disomogeneità territoriale dei contagi» L'ex direttore dell'Ema, docente di Microbiologia dell'Università Tor Vergata e consigliere del commissario Figliuolo si è espresso, a domanda precisa, sulla possibilità che l'possa aver raggiunto i «di». «Solo per scaramanzia - ha ammesso- dico che è possibile, ma sì,staverso. Il rischio di nuove varianti in grado di generare ...

Oltre a questi prodotti rappresentativi dell'effetto, ce ne sono altri relativi invece all' ... Leggi Anche Guido: 'Stiamo andando verso l'epilogo della pandemia. Con questo trend da inizio ...Il pass 'senza scadenza' sarà riconosciuto anche a chi ha fatto due dosi e una guarigione di...di massa è un'opzione che sta ormai tramontando - spiega in una intervista alla Stampa Guido...La quarantena per i vaccinati? “In pensione fra tre settimane”. E’ quanto ha detto Guido Rasi già direttore generale dell’Ema e ora consigliere di Figliuolo, in un’intervista su ‘La Stampa’. “Fine ...a. a. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, il professore Guido Rasi, consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo, ha parlato dei dati sulla ...