Covid Liguria | 2 febbraio | i nuovi positivi sono 3 838

Covid oggi Liguria, 3.838 contagi e 13 morti: bollettino 2 febbraio - I dati della Regione - Covid, Liguria. 3.838 nuovi positivi e 23 ricoveri in meno. 13 decessi - VACCINAZIONI ANTI COVID LIGURIA 2 FEBBRAIO 2022 Vaccini somministrati: 3.243.655 Prima e seconda dose: 1.165.363

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

...al coronavirus insu un totale di 7.638 tamponi molecolari e 21.468 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull'emergenza. ......all'80% della capacità sarebbe in grado di trasportare lo stesso numero di passeggeri pre -, ...a noi più vicine hanno tagliato il servizio tra il 9% dell'Emilia Romagna e il 17% della, ...Dall'inizio dell'anno sono oltre 32mila le prime dosi somministrate, mentre le terze sono più di 241mila solo dal 1° al 23 gennaio . Per quanto riguarda la fascia tra i 5 e gli 11 anni i prenotati tot ...La Spezia, 2 febbraio 2022 - Sono 3.838 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 7.638 tamponi molecolari e 21.468 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel ...