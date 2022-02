Covid: bozza dl, green pass per 6 mesi a guariti con 1 dose (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E' di soli 6 articoli la bozza del nuovo decreto Covid, approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento interviene sulla durata del green pass per chi ha fatto il booster e per i guariti che ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E' di soli 6 articoli ladel nuovo decreto, approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento interviene sulla durata delper chi ha fatto il booster e per iche ...

Advertising

occhio_notizie : Ecco cosa prevede la bozza del decreto con le nuove misure anti Covid - ultimenews24 : (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto con le nuove misure anti-covid per la scuola e sull… - StufaMarcia1 : RT @aciapparoni: **FLASH -COVID: BOZZA DL, PER RIENTRO A SCUOLA POST QUARANTENA OK ANCHE TAMPONE fai da te- FLASH** = - sulsitodisimone : Covid, green pass e scuola: la bozza del dl - italiaserait : Covid, green pass e scuola: la bozza del dl -