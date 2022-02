Caro bollette | i nuovi sussidi non bastano Serve una strategia per la transizione energetica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Luce e gas a prezzi bloccati per 24 mesi”. Da tempo ormai siamo inondati da mail e pubblicità di questo tenore in tv, online e sui giornali. Come è possibile, in pieno shock energetico, che i distributori di energia possano proporre un prezzo bloccato mentre in tutto il mondo elettricità e gas continuano ad aumentare? Riusciranno i gestori a mantenere la parola data ai consumatori nonostante gli 8,3 miliardi di euro messi a disposizione dal Governo nella legge di bilancio contro il? L’Autority per l’energia non dovrebbe intervenire suggerendo di non illudere i consumatori? Sembra impossibile visto che l’intervento dell’esecutivo si limita a rateizzare in dieci rate le fatture di luce e gas emesse da gennaio e ad annullare gli oneri di sistema, cioè le spese per investimenti e manutenzione della rete che pesano per il 25% circa sulle ...