Calciomercato Juventus, già prenotato per giugno: affare low cost (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Juventus sta già pensando anche alla programmazione della stagione 2022-23 e c’è già un nome molto vicino alla maglia bianconera. In Corso Galileo Ferraris sono già iniziati i cambiamenti per poter arrivare pronti alla stagione 2022-23 e per poter far tornare così la Juventus a lottare per il titolo e dal mercato stanno nascendo delle opportunità davvero molto interessanti in vista dell’estate. La Juventus sta sistemando la squadra in vista del futuro perché non ha più intenzione di vivere un’annata come questa, alla continua ricerca solamente del posto qualificazione in Champions League. Per farlo dunque servirà cambiare e tanto aggiungendo una serie di giocatori che possano diventare fondamentali negli schemi tattici di Massimiliano Allegri, perché il solo Vlahovic in attacco non può bastare. Un attaccante ha bisogno di essere ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lasta già pensando anche alla programmazione della stagione 2022-23 e c’è già un nome molto vicino alla maglia bianconera. In Corso Galileo Ferraris sono già iniziati i cambiamenti per poter arrivare pronti alla stagione 2022-23 e per poter far tornare così laa lottare per il titolo e dal mercato stanno nascendo delle opportunità davvero molto interessanti in vista dell’estate. Lasta sistemando la squadra in vista del futuro perché non ha più intenzione di vivere un’annata come questa, alla continua ricerca solamente del posto qualificazione in Champions League. Per farlo dunque servirà cambiare e tanto aggiungendo una serie di giocatori che possano diventare fondamentali negli schemi tattici di Massimiliano Allegri, perché il solo Vlahovic in attacco non può bastare. Un attaccante ha bisogno di essere ...

Advertising

GiovaAlbanese : ??FINE #CALCIOMERCATO ?? #Vlahovic ? #Zakaria ? #Gatti ? #Kulusevski ?? #Bentancur ?? #Ramsey ?? ?? Col massimo rispetto… - GiovaAlbanese : Visite terminate: #Zakaria ora in sede per firmare il nuovo contratto con la #Juventus ? #calciomercato @Gazzetta_it - Gazzetta_it : Non solo Dybala: altri 4 rinnovi in agenda per la Juve. E non tutti sono facili #calciomercato - RiccardoMeloni4 : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? -