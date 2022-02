Burkina Faso-Senegal, incredibile rigore concesso per scontro portiere-attaccante: tolto col Var (VIDEO) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Giallo in Burkina Faso-Senegal. incredibile rigore concesso al Senegal per lo scontro fortuito e sicuramente non falloso tra il portiere dei Burkinabé Koffi e Kouyate. Giocatori del Burkina Faso increduli per quello che di solito viene considerato come un fallo in attacco o comunque di certo non come passibile di rigore. I due si travolgono a vicenda, in ogni caso è il portiere a toccare il pallone. Il Var, per fortuna, riesce a evitare l’errore dell’arbitro e porta all’annullamento del penalty. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Giallo inalper lofortuito e sicuramente non falloso tra ildeibé Koffi e Kouyate. Giocatori delincreduli per quello che di solito viene considerato come un fallo in attacco o comunque di certo non come passibile di. I due si travolgono a vicenda, in ogni caso è ila toccare il pallone. Il Var, per fortuna, riesce a evitare l’errore dell’arbitro e porta all’annullamento del penalty. In alto il. SportFace.

