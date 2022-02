Advertising

Borsa: Europa termina positiva, Francoforte +0,96%. Parigi la migliore (+1,43%) - Borsa: Europa apre in rialzo, attesa per Bce: Parigi (+0,25%), Francoforte (+0,45%), Londra (+0,4%)

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,43% a 27.343 punti dando così seguito al balzo della vigilia che ha visto ladi Milano segnalarsi come miglior performer in. In generale i ...Le Borse europee avviano la seduta in rialzo con gli investitori che guardano agli esiti delle trimestrali per valutare l'intensità della ripresa economica. Sui mercati c'è attesa per la riunione ...(ANSA) - MILANO, 02 FEB - La Borsa di Milano (+0,5%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari gira in calo Saipem (-1,5%), dopo le previsioni di rosso per il ...Petrolio poco mosso (Brent stabile a 89 dollari) nel giorno della riunione Opec+, da cui comunque non sono attese sorprese. Sul fronte valutario l'euro vale 1,125 dollari (da 1,128 della chiusura di ...