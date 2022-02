Big a Sanremo 2022 diamo i voti alle canzoni: le pagelle della prima serata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ tempo di pagelle, di voti. Non di palette che si alzano e si abbassano ma di parole che restano indelebili sul web o forse chissà, si perderanno per sempre nell’etere! La prima serata di Sanremo 2022 è andata e grazie ad Amadeus e a chi ci ha protetto, è anche finita in un orario decente. Vedendo la scaletta ieri, pensavamo che ci fosse stato un errore: impensabile finire all’una e dieci. E invece è miracolosamente accaduto, per cui prima di tutto, ringraziamo chi ci ha fatto questo regalo. Abbiamo potuto ascoltare le esibizioni di tutti i cantanti che sono tornati a casa sulla carrozza di Cenerentola, incredibile che a mezzanotte, fossero tutti già pronti per mettere il pigiama. Favoloso. Anche per questo oggi saremo più buoni, o ci proveremo! Dopo aver dato i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ tempo di, di. Non di palette che si alzano e si abbassano ma di parole che restano indelebili sul web o forse chissà, si perderanno per sempre nell’etere! Ladiè andata e grazie ad Amadeus e a chi ci ha protetto, è anche finita in un orario decente. Vedendo la scaletta ieri, pensavamo che ci fosse stato un errore: impensabile finire all’una e dieci. E invece è miracolosamente accaduto, per cuidi tutto, ringraziamo chi ci ha fatto questo regalo. Abbiamo potuto ascoltare le esibizioni di tutti i cantanti che sono tornati a casa sulla carrozza di Cenerentola, incredibile che a mezzanotte, fossero tutti già pronti per mettere il pigiama. Favoloso. Anche per questo oggi saremo più buoni, o ci proveremo! Dopo aver dato i ...

Advertising

RadioItalia : .@IRAMAPLUME a Radio Italia: 'La musica è bella perchè viene condivisa. È proprio questa condivisione che rende mag… - CeresiniMarco : Se Sanremo era nato per essere il festival della musica italiana, oggi è spettacolarizzazione ma non quel contenito… - VelvetMagIta : L’arrivo a Sanremo dei Big in gara sul green carpet #Sanremo #Sanremo2022 #VelvetMag #Velvet - 361_magazine : Sanremo 2022, la classifica provvisoria dei 12 big in gara al Festival nella prima serata della kermesse con i voti… - Inter3Tutto : RT @kulturjam: Prima serata del Festival di Sanremo 2022 con il Pagellone dei dodici Big in gara da parte del nostro superboomer Marquez, r… -