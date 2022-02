Bari, ragazza violentata mentre è in ambulanza: arrestato un paramedico volontario (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un paramedico volontario è agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata. La vicenda risale alla notte di Halloween, tra il 31 ottobre e il 1 novembre scorsi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe abusato sessualmente di una ragazza che si era sentita male per aver bevuto troppo mentre attendeva di entrare a una festa organizzata nel Palaghiaccio di Bari. La presunta violenza sarebbe avvenuta nell'ambulanza di prima assistenza che era all'esterno dello stabilimento. La vittima, che per la Procura sarebbe anche stata sedata, sarebbe stata trattenuta nel mezzo per oltre due ore.L'arrestato ha precedenti denunce per stalking e violenza sessualeL'arrestato, presidente dell'associazione "SS Maria del Pozzo" di Capurso e con ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Unè agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata. La vicenda risale alla notte di Halloween, tra il 31 ottobre e il 1 novembre scorsi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe abusato sessualmente di unache si era sentita male per aver bevuto troppoattendeva di entrare a una festa organizzata nel Palaghiaccio di. La presunta violenza sarebbe avvenuta nell'di prima assistenza che era all'esterno dello stabilimento. La vittima, che per la Procura sarebbe anche stata sedata, sarebbe stata trattenuta nel mezzo per oltre due ore.L'ha precedenti denunce per stalking e violenza sessualeL', presidente dell'associazione "SS Maria del Pozzo" di Capurso e con ...

