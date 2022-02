Vlahovic da record: è lui il primo in Europa! Il motivo (Di martedì 1 febbraio 2022) “È stata una scelta facile perché la Juventus è il club più importante del mondo, sono qui per vincere” ha detto Dusan Vlahovic nella conferenza stampa di presentazione di oggi. Con l’acquisto dell’attaccante serbo, i bianconeri hanno messo a segno un vero e proprio colpo di mercato, aggiudicandosi uno degli attaccanti più prolifici e promettenti in circolazione. Come riporta la redazione di TUTTOmercatoWEB.com, non è un caso che quella sbloccata da Madama sia l’operazione più costosa – 71,6 milioni più 10 di bonus – del calciomercato di riparazione, anche a fronte di tutte le altre trattative effettuate in Europa. Vlahovic, Fiorentina, Serie A LA TOP TEN Considerando i cinque maggiori campionati europei, il nuovo numero 7 della Juventus è in cima alla classifica dei trasferimenti più cari di questa sessione di mercato, seguito da Fernan ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 febbraio 2022) “È stata una scelta facile perché la Juventus è il club più importante del mondo, sono qui per vincere” ha detto Dusannella conferenza stampa di presentazione di oggi. Con l’acquisto dell’attaccante serbo, i bianconeri hanno messo a segno un vero e proprio colpo di mercato, aggiudicandosi uno degli attaccanti più prolifici e promettenti in circolazione. Come riporta la redazione di TUTTOmercatoWEB.com, non è un caso che quella sbloccata da Madama sia l’operazione più costosa – 71,6 milioni più 10 di bonus – del calciomercato di riparazione, anche a fronte di tutte le altre trattative effettuate in Europa., Fiorentina, Serie A LA TOP TEN Considerando i cinque maggiori campionati europei, il nuovo numero 7 della Juventus è in cima alla classifica dei trasferimenti più cari di questa sessione di mercato, seguito da Fernan ...

