Verissimo, il cane di Ornella Vanoni abbaia disperato in studio: “Vuole un tappo”. Silvia Toffanin reagisce così (Di martedì 1 febbraio 2022) L’intervista di Silvia Toffanin a Ornella Vanoni andata in onda il 30 gennaio su Canale 5 si è aperta in un modo decisamente esilarante. “Non è da sola, c’è anche la sua piccola Ondina”, ha esordito la conduttrice andando incontro alla cantautrice e alla sua cagnolina. Proprio quest’ultima è stata la protagonista indiscussa dei primi minuti della conversazione: “Ciao piccolina”, ha detto Toffanin all’animale che abbaiava senza smettere. “No, vieni qua. Non ce l’ha il tappo”, ha detto Vanoni a Ondina. Allora la padrona di casa: “Dimmi Ondina, cosa c’è? Vuoi un tappo?“. Quindi Vanoni ha spiegato: “Allora: quando vado al ristorante io me la porto sempre dietro. Lei comincia a fissare un signore e dopo mezz’ora il signore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) L’intervista diandata in onda il 30 gennaio su Canale 5 si è aperta in un modo decisamente esilarante. “Non è da sola, c’è anche la sua piccola Ondina”, ha esordito la conduttrice andando incontro alla cantautrice e alla sua cagnolina. Proprio quest’ultima è stata la protagonista indiscussa dei primi minuti della conversazione: “Ciao piccolina”, ha dettoall’animale cheva senza smettere. “No, vieni qua. Non ce l’ha il”, ha dettoa Ondina. Allora la padrona di casa: “Dimmi Ondina, cosa c’è? Vuoi un?“. Quindiha spiegato: “Allora: quando vado al ristorante io me la porto sempre dietro. Lei comincia a fissare un signore e dopo mezz’ora il signore ...

Advertising

Indira813 : Ornella credo sia l'unica in tanti anni di #verissimo ad aver portato il suo cane in studio, lasciandolo libero di essere più star di lei ?? - Priolo9Giuseppe : Ornella contro il cane #Verissimo - premini__ : RT @drogataditv: ONDINA IL CANE DELLA VANONI MI SPEZZA #Verissimo - drogataditv : ONDINA IL CANE DELLA VANONI MI SPEZZA #Verissimo - nico_lai93 : No il cane di Ornella che fa più show della conduttrice del programma che è in onda..... #Verissimo -