Un sentiero si può trasformare in una galleria d'arte, in una libreria, in un museo, in una parrocchia (Di martedì 1 febbraio 2022) Camminare in una galleria d’arte. Sul Monte Chiodo, sopra il Lago di Martignano, c’è un sentiero a ingresso libero costellato da 14 sculture di legno. Una tartaruga, un airone guardabuoi, un serpente, un pesce, una volpe... Le ha create Angel (“Mi piace giocare con i nomi: Angel, letto al contrario, è Legna, e Angel non è Angelo né Angela, ma tutti e due, proprio come un angelo”), il suo vero nome è Gian Michele Montanaro, ha 47 anni ed è mancino, di San Potito Sannitico per nascita ma di Anguillara per adozione. “L’idea mi è venuta durante la prima quarantena da Covid, due anni fa: restituire vita agli alberi bruciati negli incendi dolosi. Una via per sfuggire alla prigionia, e infatti la vivevo quasi da clandestino, e un’azione di sensibilizzazione umana. Sono opere a tempo: mi concedevo sei ore di lavoro, divise in due o tre ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022) Camminare in unad’. Sul Monte Chiodo, sopra il Lago di Martignano, c’è una ingresso libero costellato da 14 sculture di legno. Una tartaruga, un airone guardabuoi, un serpente, un pesce, una volpe... Le ha create Angel (“Mi piace giocare con i nomi: Angel, letto al contrario, è Legna, e Angel non è Angelo né Angela, ma tutti e due, proprio come un angelo”), il suo vero nome è Gian Michele Montanaro, ha 47 anni ed è mancino, di San Potito Sannitico per nascita ma di Anguillara per adozione. “L’idea mi è venuta durante la prima quarantena da Covid, due anni fa: restituire vita agli alberi bruciati negli incendi dolosi. Una via per sfuggire alla prigionia, e infatti la vivevo quasi da clandestino, e un’azione di sensibilizzazione umana. Sono opere a tempo: mi concedevo sei ore di lavoro, divise in due o tre ...

TZodiaca : @yulieykagomez Gli uomini non sono puniti per i loro peccati, ma da essi' Kin Hubbard Nessuno ci salva se non noi s… - Elena45947566 : @Martinetus Infatti. Non si può comprendere il dolore altrui se non si percorre lo stesso sentiero. - Fata_Turch : @edoardorocc Se poi l'instabilità di queste regioni serve a far saltare l'Ucraina, temo si percorra un sentiero per… - MastriTina : RT @Dedalus12470353: Emerson Non andare dove il sentiero ti può portare. Vai invece dove il sentiero non c’è ancora e lascia dietro di te… - marinagirardi5 : RT @Dedalus12470353: Emerson Non andare dove il sentiero ti può portare. Vai invece dove il sentiero non c’è ancora e lascia dietro di te… -

Loano non solo mare, il 3 febbraio escursione a Punta Chiappa All'andata, la partenza da Loano è fissata alle 6.59, ma chi lo desidera può utilizzare lo stesso ... Il ritorno avverrà con un sentiero che, dopo aver superato il simpatico angolo di Porto Pidocchio e ...

Sul sentiero degli Appalachi con Emma Gatewood La Repubblica