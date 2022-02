Tabellone Atp Cordoba 2022: Schwartzman guida il seeding, presente Sonego (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Cordoba 2022, evento sulla terra rossa outdoor argentina di scena da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio. Sarà il padrone di casa Diego Schwartzman a guidare il seeding. Presenti nel Tabellone principale anche Dominic Thiem, Cristian Garin e Lorenzo Sonego, che saranno i quattro a passare direttamente al secondo turno. Tabellone ATP PUNE 2022 PRIMO TURNO (1) Schwartzman bye Coria vs (Q) Ficovich (LL) Galan vs Dellien Munar b. (7) Paire 6-4 7-5 (3) Garin bye Baez vs (PR) Verdasco (Q) Tabilo vs (WC) F. Cerundolo Taberner vs (5) Delbonis (6) Ramos-Vinolas vs Martin (Q) Varillas vs Bagnis Rune vs Carballes Baena(4) Sonego bye (8) Martinez b. ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento sulla terra rossa outdoor argentina di scena da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio. Sarà il padrone di casa Diegore il. Presenti nelprincipale anche Dominic Thiem, Cristian Garin e Lorenzo, che saranno i quattro a passare direttamente al secondo turno.ATP PUNEPRIMO TURNO (1)bye Coria vs (Q) Ficovich (LL) Galan vs Dellien Munar b. (7) Paire 6-4 7-5 (3) Garin bye Baez vs (PR) Verdasco (Q) Tabilo vs (WC) F. Cerundolo Taberner vs (5) Delbonis (6) Ramos-Vinolas vs Martin (Q) Varillas vs Bagnis Rune vs Carballes Baena(4)bye (8) Martinez b. ...

Advertising

zazoomblog : Tabellone Atp Pune 2022: Karatsev guida il seeding presenti Musetti Mager Travaglia e Gaio - #Tabellone #2022:… - MarcoBe55844347 : Per #Moroni sarà la seconda presenza nel tabellone principale di un torneo #ATP (la prima era stata a Gstaad nel 20… - MarcoBe55844347 : Mattinata agrodolce per il tennis italiano a #Pune???? Gian Marco #Moroni batte Kimmer Coppejans ed entra nel main dr… - OA_Sport : L'azzurro vola al main draw - AndreaPecchia1 : @BenitoAtos N.1 in tabellone, ancora il n.2 in classifica ATP -